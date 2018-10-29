СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-29T14:10:47+03:00

Появилось видео из кабины пилота «Стрижей» во время полета над Казанью. Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Выступление знаменитой пилотажной группы прошло в городе в рамках акции «Военная служба по контракту - твой выбор» [видео]

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В эту субботу, 27 октября, в столице Татарстана на площадке Центра семьи «Казан» прошла акция «Военная служба по контракту - твой выбор», организованная Министерством обороны России. Как было подсчитано, мероприятие посетили около 18 тысяч человек, из них 1,5 тысячи посетили пункты отбора на военную службу по контракту. В итоге заявления написали более 140 человек.

Помимо концерта, зрелищной частью акции стало выступление авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России «Стрижи» на самолетах МиГ-29. Пилоты еще за день до этого навели «шороху» в городе во время своих тренировочных полетов.

Во время же акции они не стали себя сдерживать и выложились по полной. При этом низколетящие реактивные самолеты своими двигателями громко огласили о выступлении «Стрижей». Птицы с ближайших районов поспешили «мигрировать» подальше от акватории Казанки, а у припаркованных машин от полетов МиГ-29 срабатывала чувствительная сигнализация.

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