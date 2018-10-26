2018-10-26T12:13:00+03:00
Общество

В Казани прошли тренировочные полеты знаменитой авиагруппы «Стрижи»

Некоторые горожане напугались неожиданного рева реактивных двигателей в небе над столицей Татарстана [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Казанцы засняли на видео полет одного из самолетов.Казанцы засняли на видео полет одного из самолетов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эту пятницу утром тишину пасмурного неба Казани разорвал рев реактивного двигателя. Некоторые горожане не на шутку испугались. Но это только сначала. Подняв головы вверх, они довольно быстро определили источник шума. Над центром столицы Татарстана выписывал виражи военный самолет МиГ-29.

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В Казани прошли тренировочные полеты знаменитой авиагруппы «Стрижи»
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Воздушное судно принадлежит знаменитой авиагруппе «Стрижи», которые прибыли на выступление, и расположились на казанском аэродроме Борисоглебское

Стоит отметить, что это скорее всего не единственный в эту пятницу тренировочный полет «Стрижей».

В субботу, 27 октября, над акваторией Казанки пройдет выступление этой знаменитой на весь мир авиационной группы высшего пилотажа ВВС России. Оно станет украшением казанского этапа всероссийской акции Минобороны России «Служба по контракту – твой выбор!», которая в столице Татарстана пройдет на площадке около Центра семьи «Казан». На сцене в том числе должен выступить и рэпер Натан.

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