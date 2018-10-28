В Казани прошла акция «Военная служба по контракту - твой выбор»

28 Окт. 19:50 2018-10-29T16:42:55+03:00

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Около 18 тысяч человек посетили акцию «Военная служба по контракту - твой выбор», которая прошла в Казани. Из этого числа 1500 человек посетили пункты отбора на военную службу по контракту. Более 140 человек написали заявления о приеме на службу прямо в ходе акции.

Акция прошла в Казани впервые. В 2018 году подобные мероприятия прошли уже в 320 городах России. Казанцев приветствовал заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Он передал копию Знамени Победы Национальному музею Республики Татарстан, а также боевые знамена прославленных воинских частей, история которых зарождалась в республике.

Александр Фомин напомнил, что более 560 тысяч жителей Татарстана ушли на фронт, свыше 300 тысяч не вернулись домой. А свыше 220 татарстанцев отмечены высшим воинским отличием - званием Героя Советского Союза. На территории республики были сформированы семь дивизий и сотни маршевых рот.

Зрелищной частью программы стало выступление авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России «Стрижи» на самолетах МиГ-29.

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