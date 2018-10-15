Экс-руководитель Госжилфонда Татарстана Талгат Абдуллин будет работать в АО «Связьинвестнефтехим»

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-15T13:57:56+03:00

Какую именно должность он займет, пока не известно

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После того, как президент Татарстана Рустам Минниханов лишил Талгата Абдуллина поста руководителя республиканского Госжилфонда, стало известно, где он продолжит свою карьеру.

Стали поступать сообщения, что Талгат Абдуллин перейдет на работу в АО «Связьинвестнефтехим». Правда, какую должность там займет экс-руководитель Госжилфонда Татарстана, пока не известно.

Напомним, Талгат Абдуллин сначала получил жесткое поручение от президента Татарстана по поводу одностороннего расторжения договора социальной ипотеки с многодетной матерью, а после был освобожден от занимаемой должности.

СПРАВКА

АО «Связьинвестнефтехим» было создано в 2003 году. Оно призвано заниматься стимулированием инвестиционных процессов в экономике Татарстана за счет более эффективного использования государственных пакетов акций ведущих предприятий республики, которые получило от правительства региона.