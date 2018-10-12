Руководитель Госжилфонда Татарстана Талгат Абдуллин лишен своей должности

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-12T11:11:57+03:00

От этого поста его освободил президент республики Рустам Минниханов

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Руководитель Госжилфонда Татарстана Талгат Абдуллин был лишен своей должности. Как сообщает телеграм-канал «Аппаратная» от данного поста его освободил президент республики Рустам Минниханов.

По полученной информации, Талгату Абдуллину будет предложена новая работа. Куда он перейдет будет объявлено позже.После освобождения Абдуллина от занимаемой должности, его место занял Марат Зарипов, до этого работавший главой Госкомитета Татарстана по тарифам.

Напомним, накануне на брифинге с журналистами официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президент Татарстана дал жесткое поручение руководителю Госжилфонда республики по поводу одностороннего расторжения договора социальной ипотеки с многодетной матерью.

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