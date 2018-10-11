2018-10-11T14:14:33+03:00
Общество

Президент Татарстана дал жесткое поручение руководителю Госжилфонда по поводу одностороннего расторжения договора соципотеки с многодетной матерью

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Казанского Кремля
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот четверг на традиционном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что президент Татарстана в курсе ситуации вокруг одностороннего расторжения договора соципотеки Госжилфонда (ГЖФ) с многодетной матерью.

По словам Галимовой, Рустам Минниханов не поддерживает такие решения. Глава республики дал жесткое поручение руководителю ГЖФ Талгату Абдуллину, чтобы тот разобрался и сделал заявление для прессы со всеми объяснениями.

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