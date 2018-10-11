Президент Татарстана дал жесткое поручение руководителю Госжилфонда по поводу одностороннего расторжения договора соципотеки с многодетной матерью
Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Казанского Кремля
Фото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:
В этот четверг на традиционном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что президент Татарстана в курсе ситуации вокруг одностороннего расторжения договора соципотеки Госжилфонда (ГЖФ) с многодетной матерью.
По словам Галимовой, Рустам Минниханов не поддерживает такие решения. Глава республики дал жесткое поручение руководителю ГЖФ Талгату Абдуллину, чтобы тот разобрался и сделал заявление для прессы со всеми объяснениями.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»