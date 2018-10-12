2018-10-12T11:47:11+03:00
Происшествия

В Чувашии в ДТП с микроавтобусом и самосвалом погибли 11 человек: возбуждено еще одно уголовное дело

Следственный комитет республики нашел у фирм-владельцев машин нарушения
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ЧувашииФото: СУ СКР Чувашии
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12 октября в Чувашии объявлен днем траура. Накануне в республике в жутком ДТП погибли 11 человек. МВД региона возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. В его рамках был задержан 58-летний водитель самосвала. Который, по предварительным данным, вылетел на встречку и лоб в лоб протаранил микроавтобус с пассажирами.

В свою очередь следственный комитет Чувашии, выявив нарушения у фирм-владельцев транспорта участвовавшего в аварии нарушения, возбудил еще одно уголовное дело. В этот раз речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

- В настоящее время проводятся устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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