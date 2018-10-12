В связи с ДТП, где погибли 11 человек, 12 октября в Чувашии объявлен днем траура

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-12T09:32:45+03:00

Правительство республики выделит финансовую помощь семьям, чьи родные скончались в аварии, также помогут и выжившим пострадавшим

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Эту пятницу в Чувашии из-за аварии, в которой погибли 11 человек, объявили траурным днем. Соответствующий указ подписал 12 октября глава региона Михаил Игнатьев. Государственные флаги в республике приспущены, также организациям, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям в этот день предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

– Для нас и народа Чувашии – это большая трагедия, - сказал Михаил Игнатьев.

Кроме того, согласно его указу, семьям погибших и пострадавших будет оказана не только психологическая и медицинская помощь, а также и финансовая.

Так, в Минздраве Чувашии по данному ДТП была открыта «горячая линия»: +7(8352) 26-14-14, такой же телефон работает и в республиканском МЧС: +7(8352) 39-99-99.