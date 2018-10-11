В Чувашии микроавтобус столкнулся с самосвалом: погибли 12 человек
Этим вечером, 11 октября, в Чувашии трассе М-7 «Москва-Уфа» между Лапсарами и Карачурами в районе местной автозаправочной станции на дороге столкнулись самосвал МАЗ и микроавтобус Fiat Ducato, который вез пассажиров из Канаша в Москву. В результате аварии погибли 12 человек.
Авария с пассажирским автобусом и самосвалом.
На месте ДТП работает сразу несколько бригад «скорой помощи». Четверо пассажиров микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализировали в Чебоксары. Двум медпомощь была оказана на месте, трое отделались лишь ссадинами и отказались от врачей. известно, что водитель микроавтобуса вез пассажиров-мужчин, которых нашел через сервис Bla-Bla-Car. Все они - 21 человек, ехал на заработки в столицу.
С места происшествияФото: На связи
По предварительным данным, вина в этой аварии за водителем грузовика – он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Fiat Ducato. Обстоятельства аварии выясняются. На месте ДТП работают все оперативные службы.
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