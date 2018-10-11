В Чувашии микроавтобус столкнулся с самосвалом: погибли 12 человек

СЕГОДНЯ 20:22 2018-10-11T21:04:30+03:00

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Этим вечером, 11 октября, в Чувашии трассе М-7 «Москва-Уфа» между Лапсарами и Карачурами в районе местной автозаправочной станции на дороге столкнулись самосвал МАЗ и микроавтобус Fiat Ducato, который вез пассажиров из Канаша в Москву. В результате аварии погибли 12 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/672971" frameborder="0"></iframe> Авария с пассажирским автобусом и самосвалом.

На месте ДТП работает сразу несколько бригад «скорой помощи». Четверо пассажиров микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализировали в Чебоксары. Двум медпомощь была оказана на месте, трое отделались лишь ссадинами и отказались от врачей. известно, что водитель микроавтобуса вез пассажиров-мужчин, которых нашел через сервис Bla-Bla-Car. Все они - 21 человек, ехал на заработки в столицу.

С места происшествияФото: На связи

По предварительным данным, вина в этой аварии за водителем грузовика – он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Fiat Ducato. Обстоятельства аварии выясняются. На месте ДТП работают все оперативные службы.