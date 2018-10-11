2018-10-11T21:04:30+03:00
Происшествия

В Чувашии микроавтобус столкнулся с самосвалом: погибли 12 человек

Четверых пострадавших госпитализировали [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Самосвал лоб в лоб столкнулся с микроавтобусомСамосвал лоб в лоб столкнулся с микроавтобусомФото: МВД по Чувашской Республике
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Этим вечером, 11 октября, в Чувашии трассе М-7 «Москва-Уфа» между Лапсарами и Карачурами в районе местной автозаправочной станции на дороге столкнулись самосвал МАЗ и микроавтобус Fiat Ducato, который вез пассажиров из Канаша в Москву. В результате аварии погибли 12 человек.

Авария с пассажирским автобусом и самосвалом.

На месте ДТП работает сразу несколько бригад «скорой помощи». Четверо пассажиров микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализировали в Чебоксары. Двум медпомощь была оказана на месте, трое отделались лишь ссадинами и отказались от врачей. известно, что водитель микроавтобуса вез пассажиров-мужчин, которых нашел через сервис Bla-Bla-Car. Все они - 21 человек, ехал на заработки в столицу.

С места происшествия Фото: На связи

С места происшествияФото: На связи

По предварительным данным, вина в этой аварии за водителем грузовика – он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Fiat Ducato. Обстоятельства аварии выясняются. На месте ДТП работают все оперативные службы.

Фото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

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