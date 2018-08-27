Появилось видео с аварии, где грузовик снес с рельсов три ж/д вагона

СЕГОДНЯ 12:19 2018-08-27T12:23:56+03:00

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Тогда никто, к счастью, не пострадал. Напомним, накануне днем на железнодорожном переезде «Шугуровский» в Альметьевском районе между станциями «Миннибаево» и «Калейкино» грузовой автомобиль «КрАЗ» протаранил товарный поезд. Тогда с рельсов сошло три пустых вагона, которые находились в хвосте состава. Все они в итоге оказались на проезжей части.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/665959" frameborder="0"></iframe> Появилось видео с аварии в Татарстане, где грузовик снес с рельсов три ж/д вагона.соцсети

- Погибших, пострадавших нет. Задержки движения поездов нет. Розлива топлива нет. По предварительной информации, у грузового автомобиля «КрАЗ» отказали тормоза. Перед столкновением водитель выпрыгнул из кабины, - сообщают в МЧС Татарстана.

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