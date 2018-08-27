2018-08-27T10:27:56+03:00
Общество

Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани

В торжественной церемонии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Строили, строили и, наконец, достроили? Сроки открытия новой станции метро «Дубравная» постоянно переносили. То должны были закончить все работы ко Дню России – 12 июня, то к Чемпионату мира по футболу-2018. Однако все как-то не складывалось.

Одна из называемых причин – это трудности с благоустройством прилегающей территории. Речь, между прочим, идет о площади в 30 тысяч квадратных метров. Рабочие не успели облагородить ее из-за затяжной весны.

Тем не менее первые ночные обкатки составов под землей на новую станцию давно уже прошли. Одним из первых пассажиров во время дневного прогона стал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Именно на сайте главы республики был выложен план мероприятий на эту неделю. Так, из него следует, что в День республики и День города Казани – 30 августа, Рустам Миннихнов примет участие в церемонии открытия новой станции метро «Дубравная». Будет это лишь пока официальное открытие или составы начнут ходить там сразу после этого, пока не известно.

СПРАВКА

Строительство станции казанского метро «Дубравная» началось еще в 2014 году. На это из бюджета Татарстана было направлено 5,2 млрд рублей. В проекте значится 5 выходов. Планируется, что через «Дубравную» будет проходить от 3 до 5 тысяч человек в сутки.

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