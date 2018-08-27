В Татарстане грузовик протаранил товарный поезд: три вагона сошли с рельсов
Накануне днем на четвертом километре автодороги «Альметьевск - Лениногорск» на неохраняемом железнодорожном переезде, где нет даже шлагбаума, несмотря на запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию, на пути выехал грузовик «КрАЗ».
В это время по ним шел товарный поезд. Большегруз буквально протаранил состав. В результате чего с рельсов сошли три вагона. ВК счастью, никто из людей не пострадал.
- По предварительным данным, у грузовика следующего со стороны Лениногорска направлении Альметьевска отказали тормоза, - сообщают в МВД Татарстана.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»