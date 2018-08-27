В Татарстане грузовик протаранил товарный поезд: три вагона сошли с рельсов

СЕГОДНЯ 09:17 2018-08-27T09:17:52+03:00

К счастью, никто в этом происшествии не пострадал

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Накануне днем на четвертом километре автодороги «Альметьевск - Лениногорск» на неохраняемом железнодорожном переезде, где нет даже шлагбаума, несмотря на запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию, на пути выехал грузовик «КрАЗ».

В это время по ним шел товарный поезд. Большегруз буквально протаранил состав. В результате чего с рельсов сошли три вагона. ВК счастью, никто из людей не пострадал.

- По предварительным данным, у грузовика следующего со стороны Лениногорска направлении Альметьевска отказали тормоза, - сообщают в МВД Татарстана.

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