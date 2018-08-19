Рабочие загружают раздельно отсортированный мусор в общий бак мусоровоза в Татарстане

СЕГОДНЯ 09:08 2018-08-19T09:08:31+03:00

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Несколько месяцев назад во дворе дома № 6 по улице Гайнуллина в Нижнекамске установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Жильцы внимательно изучили новый порядок и начали стараться выбрасывать бумажные отходы в одну урну, пластик в другую.

Одна из жительниц стала свидетелем того, как рабочие кампании, занимающейся вывозом мусора с придомовой территории свалили мусор из разных контейнеров в общий бак грузовой машины, перемешав все.

- Приехали рабочие на мусоровозе и мусор сложенный по правилам собрали в одну машину. Как это понимать? Для чего устанавливали? Неужели показуха? Жильцы возмущены, - рассказывает в социальных сетях Лейсан Ивлеева.

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