В Чебоксарах в ДТП с иномаркой велосипедиста подбросило вверх на несколько метров: мужчина скончался

СЕГОДНЯ 12:57 2018-08-16T12:57:53+03:00

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Страшная авария произошла 15 августа дне на Московском проспекте в Чебоксарах. Городская камера видеонаблюдения запечатлела эту трагедию. По оживленной дороги мчатся автомобили. На обочине полосы встречного движения появляется велосипедист.

На записи видно, что мужчина движется неуверенно, вихляя из стороны в сторону, а затем и вовсе начинает пересекать магистраль. В этот момент в него на полном ходу и врезается автомобиль «Фольсваген Поло».

В Чебоксарах в ДТП с иномаркой велосипедиста подбросило вверх на несколько метров.ДТП произошло днем 15 августа около Московского моста и Театра оперы и балета. Велосипедист ехал со стороны СЗР в сторону залива по краю встречной полосы, резко вырулил на середину проезжей части, где его сбил VW Polo. https://zarulem.ws/news.htm?shownews=230663

Хоть иномарка и не превышала, по первоначальным данным, разрешенную на этом участке скорость, сила удара была такова, что велосипедиста подкинуло вверх на несколько метров. Перевернувшись несколько раз в воздухе, мужчина рухнул на асфальт прямом под колеса проезжавших мимо машин. В результате этого ДТП велосипедист погиб на месте.

Составляя протоколы осмотра места происшествия, сотрудники Госавтоинспекции Чебоксар отметили, что велосипедист грубо нарушил правила дорожного движения - ехал по дороге по обочине встречной полосы, пытался пересечь ее на велосипеде, не спешившись.