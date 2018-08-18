В Чувашии на сельской дороге сбили насмерть пенсионера
Смертельная авария произошла 16 августа, в четверг, в 20.25 на сельской автодороге Калинино-Батырево-Яльчики в Батыревском районе республики. Как уже установило следствие, 85-летний пенсионер, житель деревни Полевые Бикшики шел по дороге в попутном направлении. Уже смеркалось, и для водителей пешеход, одетый в темные одежды, оказался невидимым - световозвращающих элементов на нем не было.
В результате этого на мужчину наехал грузовик. Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.
На месте аварии работали сотрудники УГИБДД МВД Чувашии.
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