В Чувашии на сельской дороге сбили насмерть пенсионера

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-18T15:20:51+03:00

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Смертельная авария произошла 16 августа, в четверг, в 20.25 на сельской автодороге Калинино-Батырево-Яльчики в Батыревском районе республики. Как уже установило следствие, 85-летний пенсионер, житель деревни Полевые Бикшики шел по дороге в попутном направлении. Уже смеркалось, и для водителей пешеход, одетый в темные одежды, оказался невидимым - световозвращающих элементов на нем не было.

В результате этого на мужчину наехал грузовик. Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте аварии работали сотрудники УГИБДД МВД Чувашии.

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