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Общество17 декабря 2021 22:00

«Мишура уже не в тренде»: как стильно украсить елку на Новый год-2022 и как это делали в Казани во время СССР

«Комсомолка» рассказывает о популярных советских елочных игрушках, а также о современных праздничных тенденциях
Инзиля ШАКИРОВА
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Казанский дизайнер интерьера также дала советы для того, чтобы создать новогоднюю атмосферу.

Казанский дизайнер интерьера также дала советы для того, чтобы создать новогоднюю атмосферу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Процесс украшения елки и дома к Новому году – один из самых волшебных и незабываемых моментов детства любого ребенка, особенно того, который вырос еще в СССР. Каждый читатель «Комсомолки» наверняка вспомнит, как родители доставали с антресолей большую коробку елочных игрушек с шарами и бумажными гирляндами. Некоторые из них были особенно красивыми и интересными, потому имеют ценность и сейчас.

«Комсомолка» рассказывает как правильно украсить елку сейчас и как это было раньше.

ПО-СОВЕТСКИ

В музее социалистического быта Казани до сих пор хранятся елочные игрушки еще советских времен: стеклянные шары, звезды и разноцветные фигурки.

Фигурки изготавливались из разных материалов. Самыми популярными были фигурки из ваты.

Фигурки изготавливались из разных материалов. Самыми популярными были фигурки из ваты.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Такие фигурки часто встречались в советских квартирах.

Такие фигурки часто встречались в советских квартирах.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В каждом советском доме были на праздник были фигурки Деда Мороза и Снегурочки.

В каждом советском доме были на праздник были фигурки Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Новогодние украшения в музее расставлены на каждом шагу.

Новогодние украшения в музее расставлены на каждом шагу.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

По словам работников музея, игрушки, сделанные из ваты и стекла занимали особое место на елке в любой советской квартире. Верхушку дерева всегда украшала ярко-красная звезда, которая подсоединялась к электричеству и светилась, или, так называемая, игрушка-макушка. Под елкой располагались символы Нового года: коробки с подарками и ватные Дед Мороз и Снегурочка.

Как и в любой советской семье, елочные игрушки в музее соцбыта хранятся в больших коробках.

Как и в любой советской семье, елочные игрушки в музее соцбыта хранятся в больших коробках.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Среди игрушек чаще всего встречаются фрукты, овощи и фигурки.

Среди игрушек чаще всего встречаются фрукты, овощи и фигурки.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Игрушки расписывались детально.

Игрушки расписывались детально.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

На макушке каждой елки была красная звезда.

На макушке каждой елки была красная звезда.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Часто в советских семьях встречались самодельные игрушки из картона и бумаги, которые изготавливались детьми. Самые ценные – стеклянные игрушки – также проходили через руки мастериц и были расписаны вручную с вниманием к каждой детали.

Стеклянные советские игрушки остаются ценными и сейчас.

Стеклянные советские игрушки остаются ценными и сейчас.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Сейчас советские игрушки перепродаются в интернете или воссоздаются известными брендами.

Сейчас советские игрушки перепродаются в интернете или воссоздаются известными брендами.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Сотрудники музея социалистического быта приберегли и открытки, которые отправлялись по всей стране для поздравления родных и близких с Новым годом, в том числе, сохранились карточки со времен войны. На них можно встретить различные пожелания и рекомендации. Например, в военные годы открытки подписывали стихами: «Новогодние подарки / Дед Мороз врагу несет, / От которых в стужу жарко, / А в жару мороз берет». Или самые традиционные: «С Новым счастьем!», «Поздравительные телеграммы подавайте заблаговременно!» и просто «С Новым годом!»

Открытки изготавливались на любой вкус.

Открытки изготавливались на любой вкус.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Открытки и подарки в СССР делались вручную из бумаги, картона и газет.

Открытки и подарки в СССР делались вручную из бумаги, картона и газет.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

– Игрушки в СССР часто делали сами. В магазине продавалось очень мало украшений на Новый год, поэтому мы делали их из газет и бумаги: все красили, разрисовывали. Праздники я очень любила и ждала это время года. Когда елку ставили в школе и готовились к Новому году, то к нам, детям, Деда Мороза привозили прямо на санях вместе со Снегурочкой. Мы их встречали, потом рассказывали стихи, танцевали и получали долгожданные подарки, которые тоже делались вручную. Это были печенье или конфеты. Для них мы сами мастерили пакеты, – рассказала сотрудница музея социалистического быта Халиса Фатихова.

В музее социалистического быта бережно хранят каждую открытку.

В музее социалистического быта бережно хранят каждую открытку.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

ЧТО АКТУАЛЬНО СЕЙЧАС

Один из трендов среди украшений на Новый год-2022 – те самые советские игрушки. Их выставляют на продажу в интернете, а известные российские бренды пытаются повторить фигурки так, чтобы вернуть их обладателей в советские годы.

Дизайнер интерьера из Казани Полина Куличкина также рассказала корреспонденту «Комсомолки», что строгих правил по тому, как правильно украшать елку дома, оказывается, нет.

В качестве основного цвета для украшений можно выбрать красный.

В качестве основного цвета для украшений можно выбрать красный.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Каждый делает так, как ему самому нравится. Но чтобы елка вписывалась в интерьер и выглядела красиво, эстетично, главное — не перебарщивать с украшениями и не добавлять слишком яркие «пятна». Например, если у вас светлый интерьер дома, а елка разноцветная — и красная, и зелёная, и желтая, то это будет смотреться броско и безвкусно. Лучше использовать тона, которые перекликаются с интерьером, — рассказала Полина Куличкина корреспонденту «КП-Казань».

Дизайнер также отметила, что сейчас в интерьере различают два типа ёлок — минималистичные и те, на которых, наоборот, много деталей и игрушек. В первом варианте акцент делается на саму елку, как на дерево, чаще всего в этом стиле украшаются живые деревья. Второй вариант — елки с большим количеством игрушек и деталей, гармонирующих между собой. Главное в такой елке — не переборщить с цветами, потому что их наслоение — неправильно с точки зрения дизайна.

— Берите не больше трёх цветов. Красный — как самый новогодний, зелёный и золотой, например. Так елка будет украшена со вкусом. Кстати, мишура уже не в тренде, ее сейчас почти никто не использует, потому что она вышла из моды. Из украшений — игрушки, банты или детали из текстиля, — посоветовала Полина Куличкина.

СОЗДАЕМ НОВОГОДНИЙ ИНТЕРЬЕР

«Комсомолке» дизайнер также рассказала, что в украшении дома сейчас большой акцент делается на освещение, а именно гирлянды и всевозможные свечи.

Среди трендов для украшения дома – сдержанные детали из экологичных материалов в спокойной цветовой гамме.

Среди трендов для украшения дома – сдержанные детали из экологичных материалов в спокойной цветовой гамме.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Популярными становятся большие гирлянды, которые вешаются на целое окно или, к примеру, балкон. Часто в интерьере используются свечи – они создают дома уют, а если еще и ароматические, то заполнят все помещение приятным запахом. Также встречаются мягкие новогодние игрушки, они быстро распродаются в магазинах для дома. Сейчас ещё актуальны елочные композиции: несколько веток с игрушками и новогодними деталями, — рассказала «КП-Казань» Полина Куличкина.

Среди трендов также сдержанные детали из экологичных материалов в спокойной цветовой гамме. Все чаще стали использоваться деревянные игрушки или фигурки ручной работы. Актуальными также считаются советские новогодние украшения, вдохновленные эстетикой фильмов СССР.

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