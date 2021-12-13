Новый год-2022 в Казани: адреса елочных базаров

Все деревья выращены в специальных питомниках и имеют соответствующие документы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 декабря в Казани начнут работать елочные базары, где можно будет приобрести не только ели, но также сосны и пихты. В городе планируется развернуть 28 официальных площадок по продаже главных новогодних деревьев. Цены за зеленых красавиц планируется установить в размере от 500 рублей.

Так, елочные базары появятся по следующим адресам:

улица Зорге, 75;

проспект Победы, 56;

улица Фучика, 105А;

улица Зорге, 101;

проспект Победы, 17;

улица Зорге, 68;

улица Мавлютова, 17;

улица Кулагина, 6;

улица Зорге, 57;

улица Фучика, 49;

улица Фучика, 72;

улица Чехова, 2;

улица Шахиди, 26;

улица Батыршина, 20;

улица Декабристов, 114;

улица Декабристов, 179;

улица Краснокошайская, 150/2;

улица Пионерская, 9А;

улица Родины, 33А;

улица Сахарова, 13А;

улица Карбышева, 15;

улица Липатова, 7;

улица Академика Павлова, 1;

улица Беломорская, 69/3;

улица Адоратского, 33А;

пересечение улицы Адоратского и проспекта Ямашева;

улица Лаврентьева, 10;

улица Адоратского, 33.

Отметим, что все деревья, продающиеся на елочных базарах, выращены в специальных питомниках и имеют соответствующие документы.

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