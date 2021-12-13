Новый год-2022 в Казани: адреса елочных базаров

Все деревья выращены в специальных питомниках и имеют соответствующие документы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 15 декабря в Казани начнут работать елочные базары, где можно будет приобрести не только ели, но также сосны и пихты. В городе планируется развернуть 28 официальных площадок по продаже главных новогодних деревьев. Цены за зеленых красавиц планируется установить в размере от 500 рублей.
Так, елочные базары появятся по следующим адресам:
улица Зорге, 75;
проспект Победы, 56;
улица Фучика, 105А;
улица Зорге, 101;
проспект Победы, 17;
улица Зорге, 68;
улица Мавлютова, 17;
улица Кулагина, 6;
улица Зорге, 57;
улица Фучика, 49;
улица Фучика, 72;
улица Чехова, 2;
улица Шахиди, 26;
улица Батыршина, 20;
улица Декабристов, 114;
улица Декабристов, 179;
улица Краснокошайская, 150/2;
улица Пионерская, 9А;
улица Родины, 33А;
улица Сахарова, 13А;
улица Карбышева, 15;
улица Липатова, 7;
улица Академика Павлова, 1;
улица Беломорская, 69/3;
улица Адоратского, 33А;
пересечение улицы Адоратского и проспекта Ямашева;
улица Лаврентьева, 10;
улица Адоратского, 33.
Отметим, что все деревья, продающиеся на елочных базарах, выращены в специальных питомниках и имеют соответствующие документы.
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