Новый год-2022 в Казани: елочные городки в Кировском и Московском районах

23 декабря в районах зажгут свои огни сразу три елки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ни один район Казани в этом году, как и в прошлых, не останется на Новый год без собственных елочных городков. Праздничные площадки в Кировском и Московском районах города, например, начнут открываться уже на будущей неделе. Первая - в жилом массиве "Красная горка" по адресу: улица Приволжская, 97 - в 17:00 20 декабря.

Праздничное открытие елочного городка в саду Рыбака запланировано на 17:00 21 декабря. На следующий день, 22 числа, в городе откроется сразу два новогодние площадки - в сквере Васильченко (в 17:00) и в парке Урицкого (в 18:00). Три новогодние елки загорятся в районах 23 декабря: в парке Петрова (в 16:00), а также на улицах Авзаловой и Рахимова (в 17:00).

Праздник на улице Ильича в жилом массиве "Юдино" запланирован на 17:00 24 числа, а праздник в парке "Сосновая роща" - на те же 17:00, но 25 декабря.

Напомним, ранее мы рассказывали, как власти столицы Татарстана планируют украсить город к грядущим праздникам.

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