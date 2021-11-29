Прививку от COVID-19 сделали более 70% жителей Казани

При этом, в городе по-прежнему недостаточно привитых граждан в возрасте старше 60 лет. Фото: Анастасия Осипова

По данным на понедельник, 29 ноября, первый компонент вакцины от COVID-19 получили почти 692 тысячи казанцев, второй – 590,7 тысячи. Таким образом, в городе привился 71% взрослого населения. Такие цифры в ходе еженедельной планерки в исполкоме назвал глава управления здравоохранение столицы Татарстана Владимир Жаворонков.

Он заметил, что несмотря на хороший показатель числа вакцинированных в Казани, в городе по-прежнему недостаточно привитых граждан в возрасте старше 60 лет – лишь 148,7 тысячи из 259 тысяч. Повторную вакцинацию же прошли всего лишь 2 720 местных пенсионеров. Невысокий уровень реавакцинации и среди остальных категорий граждан.

–Надеюсь, до Нового года мы выйдем на коллективный иммунитет, у нас все для этого есть, - заявил мэр столицы республики Ильсур Метшин.

Ранее мы писали, что в Казани стабилизировалась ситуация с COVID-19 и были свернуты 190 "ковидных" коек. Вместе с тем, в городе превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ.