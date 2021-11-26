Директора казанского цирка сняли с должности из-за видео, на котором он ломится в дверь с ножом

Министерство культуры Татарстана приняло решение снять с должности директора казанского цирка Рамиля Шарифуллина. Напомним, камеры видеонаблюдения запечатлели, как он ломился в дверь, за которой была его девушка, с ножом. Инцидент произошел в учреждении во время занятий цирковой школы и очень напугал ее воспитанников и их родителей.

«Крики и ссору слышали и видели все, кто был на проходной – туда транслируются видео с камеры наблюдения. Когда она (девушка Рамиля Шарифуллина – Ред.) закрылась, директор начал выламывать дверь. Принес нож и пытался пробить дверь в помещение. Его начала уговаривать успокоиться мать его подруги, она у нас старшим кассиром работает, - сообщали подробности произошедшего сотрудники цирка.

Работники также жаловались, что уже несколько лет не получали премий, у цирка нет своей программы, а на арене работает сильно усеченный коллектив - несколько жонглеров и группа поддержки. При этом директору, по их словам, удается многое замять – выступление пьяного клоуна на арене и смерть артиста в гримерке, предположительно, из-за наркотиков.

Ранее глава Минкульта республики Ирада Аюпова заявляла, что у Шарифуллина выдался непростой год (он потерял отца), но он все равно исполнял свою работу. Министр также замечала, что директор цирка осознал нарушения нормы и имеет право публично извиниться.