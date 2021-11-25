Минкульт Татарстана начал служебную проверку после инцидента с директором казанского цирка

К работе Рамиля Шарифуллина претензий нет: цирк исполнял показатели даже в строгих условиях пандемии. Фото: kazan-circus.ru

После инцидента с директором Казанского цирка Рамилем Шарифуллиным запущена служебная проверка. Все решения будут приниматься только после нее, заявила журналистам глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова.

По словам министра, текущий год оказался весьма тяжелым для Шарифуллина – недавно он потерял отца.Однако цирк исполнял показатели даже в строгих условиях пандемии.

Аюпова также заметила, что если директор цирка осознал нарушения нормы, он имеет право публично извиниться.

Напомним, камеры видеонаблюдения Казанского цирка запечатлели директора учреждения, который ломился в дверь своей возлюбленной с ножом.