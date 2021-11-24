Директор Казанского цирка с ножом ломился в дверь своей возлюбленной

Утверждается, что инцидент произошел во время занятия цирковой школы.

Как рассказали «Комсомолке» родители учащихся цирковой школы, инцидент произошел вечером 11 ноября, когда еще шли занятия с детьми. Сначала мимо них пробежала девушка, а после и директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин. Затем стали слышны удары, испуганный плач и разгневанный голос мужчины. Оказалось, что дети и сотрудники учреждения стали невольными свидетелями очередного разлада между возлюбленными.

- Подобное происходит не в первый раз, когда эта пара между собой бурно ссорится и выясняет отношения на людях. В тот день педагоги школы быстро завершили занятия и проводили учеников на выход, - рассказала «Комсомолке» мать одной из учениц цирковой школы, которая пожелала остаться неизвестной из опасений мести со стороны директора.

Происходящее засняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как Рамиль Шарифуллин стучится в дверь, а когда ему не открывают, достает нож и начинает ломиться. Его еле успокаивает прибежавшая на крики женщина. Видимо, кроме нее сделать замечания директору никто из его подчиненных не решается – боятся увольнения. О происходящем внутри Казанского цирка они готовы говорить только на правах анонимности.

– Крики и ссору слышали и видели все, кто был на проходной – туда транслируются видео с камеры наблюдения. Когда она (девушка Рамиля Шарифуллина – Ред. ) закрылась, директор начал выламывать дверь. Принес нож и пытался пробить дверь в помещение. Его начала уговаривать успокоиться мать его подруги, она у нас старшим кассиром работает, - сообщили подробности инцидента «Комсомолке» сотрудники цирка.

По их словам, премий они не видели уже несколько лет, своей программы у цирка нет, а на арене работает сильно усеченный коллектив - несколько жонглеров и группа поддержки. Также сотрудники рассказывают, что директору удается многое замять – пьяного клоуна на арене, смерть артиста в гримерке, предположительно, из-за наркотиков.