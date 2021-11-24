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Общество24 ноября 2021 8:30

Директор Казанского цирка с ножом ломился в дверь своей возлюбленной

Он пытался разобраться со своей избранницей прямо на работе
Камилла МИННИБАЕВА
Камилла МИННИБАЕВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Утверждается, что инцидент произошел во время занятия цирковой школы.

Утверждается, что инцидент произошел во время занятия цирковой школы.

Как рассказали «Комсомолке» родители учащихся цирковой школы, инцидент произошел вечером 11 ноября, когда еще шли занятия с детьми. Сначала мимо них пробежала девушка, а после и директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин. Затем стали слышны удары, испуганный плач и разгневанный голос мужчины. Оказалось, что дети и сотрудники учреждения стали невольными свидетелями очередного разлада между возлюбленными.

- Подобное происходит не в первый раз, когда эта пара между собой бурно ссорится и выясняет отношения на людях. В тот день педагоги школы быстро завершили занятия и проводили учеников на выход, - рассказала «Комсомолке» мать одной из учениц цирковой школы, которая пожелала остаться неизвестной из опасений мести со стороны директора.

Происходящее засняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как Рамиль Шарифуллин стучится в дверь, а когда ему не открывают, достает нож и начинает ломиться. Его еле успокаивает прибежавшая на крики женщина. Видимо, кроме нее сделать замечания директору никто из его подчиненных не решается – боятся увольнения. О происходящем внутри Казанского цирка они готовы говорить только на правах анонимности.

– Крики и ссору слышали и видели все, кто был на проходной – туда транслируются видео с камеры наблюдения. Когда она (девушка Рамиля Шарифуллина – Ред. ) закрылась, директор начал выламывать дверь. Принес нож и пытался пробить дверь в помещение. Его начала уговаривать успокоиться мать его подруги, она у нас старшим кассиром работает, - сообщили подробности инцидента «Комсомолке» сотрудники цирка.

По их словам, премий они не видели уже несколько лет, своей программы у цирка нет, а на арене работает сильно усеченный коллектив - несколько жонглеров и группа поддержки. Также сотрудники рассказывают, что директору удается многое замять – пьяного клоуна на арене, смерть артиста в гримерке, предположительно, из-за наркотиков.

Общество: ВОПРОС ДНЯ