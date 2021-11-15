В Танзании тело известного организатора концертов в Казани Никиты Труханова нашел его малолетний сын

Предположительно, мужчина и его жена отравились. Фото: соцсети

34-летний Никита Труханов, более известный под псевдонимом Никита Краш, сравнительно давно переехал жить в Москву, но родную Казань не забывал. Дело в том, что он около 20 лет занимался организацией концертов в столице Татарстана. На его счету, в том числе, такие проекты с Ольгой Бузовой, Тимати и Элджеем.

Известен Труханов и своей любовью к путешествиям за границу, куда обязательно отправлялся вместе с семьей – женой, восьмилетним сыном и шестилетней дочерью.

В этот раз организатор концертов решил отправиться в Танзанию, вылетали из Москвы. Уже на отдыхе утром 14 ноября сын организатора концертов решил разбудить родителей. Но безрезультатно. Мама тоже не просыпалась. Обеспокоенный мальчик позвонил родному дяде и рассказал, что никто из них не встает. Брать жены Труханова тут же забил тревогу. В номер пришла охрана отеля, а также полицейские. Было установлено, что Никита скончался, а его жена находится в коме. Женщину увезли в больницу.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник из окружения семьи Труханова, местные полицейские обследую номер выяснили, что супружескую чету сильно тошнило.

- Именно поэтому и было сделано предположение об их отравлении, - сказал собеседник издания.

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего в танзанийском отеле.

Также, по словам источника, семья вылетела на отдых не купив страховку. Для решения вопросов по транспортировке тела Никиты Труханова и возвращении его семьи на Родину в Танзанию вылетел брат жены известного организатора концертов, для этого среди родственников и друзей семьи объявлен сбор денег.

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