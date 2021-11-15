Житель Татарстана скончался во время отдыха в Танзании

Супруга Труханова в настоящее время находится в коме Фото: Александр ГЛУЗ

Концертный директор Казани Никита Труханов, более известный под псевдонимом Никита Краш, умер в Танзании. Он отдыхал там с женой и двумя детьми. Об этом стало известно из соцсетей его коллег и друзей.

14 ноября восьмилетний сын покойного не смог разбудить утром родителей. Он позвонил своему дяде, чтобы попросить о помощи.

Супруга Труханова в настоящее время находится в коме. Тело самого концертного директора планируют транспортировать в ближайшее время. Его родственники организовали сбор средств, чтобы организовать это.

По предварительным данным, 34-летний мужчина умер от отравления.