Из-за отравления туристов в отеле Хургады следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело

В ЧП произошедшем за границей начали разбираться местные правоохранители. Фото: Олег ЗОЛОТО

На этих выходных в Хургаде (Египет) массово отравились постояльцы отеля AMC Royal Hotel – это российские туристы, среди которых есть и жители Татарстана, а также граждане Чехии и Эстонии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и идет опрос родственников пострадавших. На данный момент, от была взята информация о том, что постояльцы отеля почувствовали себя плохо 30 октября спустя два дня после прилета.

До этого момента, по словам родственников туристов, в отели по системе «все включено» кормили из одноразовой посуды, везде была видна грязь и антисанитария. Почти у всех отравившихся отмечалась высокая температура, рвота и диарея. В итоге в больницу попали 47 туристов, в том числе и маленькие дети. К этому моменту отмечается, что всех их уже выписали и заселили в другие гостиницы. А тот самый отель египетские власти закрыли на неопределенный срок. Параллельно со следственным комитетом Татарстана расследованием инцидента занимается и местная прокуратура.

Для общения с полицией Египта представителями МИДа России на месте был предоставлен переводчик, а также юридическая помощь. Многие отравившиеся туристы намерены в ближайшие дни вернуться домой.

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Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля. были опрошены наблюдающие за госпитализированными врачи, а также сами отравившиеся туристы и постояльцы отеля, которые не отравились, хотя ели тот же ужин (подробности)