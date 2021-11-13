Минниханов о смертях от COVID-19 в Татарстане: «Если бы они вовремя вакцинировались, то остались бы живы»

Рустам Минниханов призвал жителей республики вакцинироваться. Для этого в республике в достаточном количестве имеются все виды вакцин. Фото: president.tatarstan.ru

На традиционном субботнем совещании в Доме Правительства Татарстана президент республики Рустам Минниханов отметил, ситуация с заболеваемости COVID-19 в регионе остается напряженной. Каждый день от коронавируса умирают 8-10 человек, большинство из которых - пожилые люди.

- Нужно беречь себя. Нет другого способа защититься от этой болезни. Только в нашей республике от коронавируса умерли больше тысячи человек. Если бы они вовремя вакцинировались, то остались бы живы, - отметил Минниханов.

Президент республики также напомнил, что в Татарстане созданы все условия для желающих привиться. Имеется большой запас всех видов вакцин, работают пункты вакцинации, в том числе и передвижные.

- Сегодня есть два пути: либо вакцинироваться, либо переболеть и столкнуться с последствиями после ковида. Это касается не только взрослых. В «красных зонах» очень много молодых людей. Здесь нет исключений - все мы под богом ходим. Да, есть случаи заболевания среди вакцинированных. Но у них болезнь протекает намного легче, - сказал Рустам Минниханов.

Введенные антиковидные меры будут действовать в Татарстане до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. С 22 ноября жители старше 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Транспортные карты невакцинированных граждан старше 60 будут временно заблокированы.

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