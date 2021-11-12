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Общество12 ноября 2021 12:00

Ужесточение ограничений по коронавирусу в Марий Эл: вход в не продуктовые магазины только по QR-коду

Ужесточение ограничений по коронавирусу в Марий Эл в соответствующий указ внес глава республики Александр Евстифеев
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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До введения новых мер осталось чуть более недели.

До введения новых мер осталось чуть более недели.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ужесточение ограничений по коронавирусу в Марий Эл. Соответствующие изменения в свой указ внес глава республики Александр Евстифеев.

Согласно им, с 23 ноября QR-коды о вакцинации или перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе, или же действительная справка об отрицательном ПЦР-тесте, или справка о постоянном медотводе от прививки необходимы будут для посещения любого непродовольственного магазина, причем независимо от его торговой площади. Такое же правило с указанной даты распространяется и для санаториев, гостиниц, саун и бань.

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