Кондукторы будут проверять QR-коды у татарстанцев при обилечивании

С 22 ноября на общественном транспорте смогут ездить лишь те татарстанцы, которые привились от COVID-19, переболели им не позже, чем полгода назад или имеют медотвод от вакцинации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минтранспорта Татарстана заявили, что кондукторы будут проверять QR-коды пассажиров при обилечивании, а не у дверей. Таким образом, планируется избежать очередей при входе в общественный транспорт и задержек в его движении.

Напомним, с 22 ноября на муниципальных и межмуниципальных маршрутах смогут ездить лишь те татарстанцы, которые привились от COVID-19, переболели им не позже, чем полгода назад или имеют медотвод от вакцинации. Правительство республики пообещало перевозчика субсидии в случае, если новые антиковидные ограничения скажутся на пассажиропотоке.