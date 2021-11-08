Внимательность в деталях – правило, которого придерживается ООО «Мюстела», оказывая поддержку семьям с особенными детьми

Октябрь – это Всемирный месяц осведомленности о синдроме Дауна (Down Syndrome Awareness Month), и ООО «Мюстела» совместно с «Фондом памяти Михаила Девятаева» в очередной раз подготовили полезные наборы для детей с особенностями развития, в которые входит гипоаллергенный (на основе масла норки) детский крем, рекомендованный Минздравом и Союзом аллергологов России для ухода за атопической кожей, и крем массажный с пихтовым маслом. Сообщество мам детей с синдромом Дауна называет детский крем «тот самый – волшебный». Подарки были переданы на Солнечном празднике, организованном «Комсомольской правдой» на территории казанского Эковоркинга.

ООО «Мюстела» и «Фонд памяти Михаила Девятаева» на постоянной основе принимают участие в жизни детей с особенностями развития. При выписке родители особенного ребенка получают набор кремов, которые позволят эффективно решать вопросы ухода за чувствительной и нежной кожей ребенка. Регулярное применение детского крема, в котором отсутствуют отдушка и красители, предотвращает появление опрелостей у ребенка. Крем увлажняет и предохраняет кожу в зоне подгузника, защищает от покраснений и аллергических реакций, не оставляет жирной пленки и блеска, не пачкает одежду и белье ребенка. У детей с синдромом Дауна отмечается мышечная гипотония, характеризующаяся снижением тонуса мышечных волокон. Для таких детей важна правильная нагрузка на мышцы. Вот почему в набор входит и массажный крем с пихтовым маслом. Этот крем помимо прямого назначения эффективен при простудах и физических нагрузках.

Мамы детей с синдромом Дауна могут посмотреть видеконсультации педиатра Ирины Алексеевны Девятаевой, сотрудника ООО «Мюстела», записи которых выкладываются в группе, а также получить необходимую консультацию и ответы на вопросы по телефону горячей линии 8 (800) 201-62-92 (звонок бесплатный). Круглый год мамы детей с особенностями развития могут обращаться в магазины ООО «Мюстела» и в интернет-магазин и по промокоду «Солнце» получать 10%-ую скидку на продукцию, которая становится незаменимой уже для всех членов семьи: линия кремов для мужчин, женщин; отдельная линия по уходу за волосами, губами, руками, ногами; для путешественников и спортсменов и т. д. Для людей, ведущих активный и позитивный образ жизни, ООО «Мюстела» предложит свою продукцию, отвечающую мировым стандартам качества.

Александр Девятаев, учредитель ООО «Мюстела» и «Фонда памяти Михаила Девятаева», доктор медицинских наук:

«Продукция «Мюстела» является уже визитной карточкой Республики Татарстан в сфере производства натуральной косметики. В основе состава нашей продукции – масло норки. Идея создания фармацевтического производства появилась тогда, когда в одной статье итальянских ученых я вычитал, что в норковом масле содержится линоленовая кислота. В то же самое время появились работы, утверждавшие, что у больных различными формами атопического дерматита есть наследственный дефицит этой линоленовой кислоты. Я провел прямую параллель, что на деле оказалось абсолютно справедливым. Вообще в норковом жире есть еще много такого, чего нет больше нигде, а еще он очень близок по своему составу к человеческому. К тому же норка – единственное животное, которое не болеет кожными заболеваниями. И единственное животное, способное выжить и полностью восстановиться, даже когда на его теле осталось всего 15 процентов от кожного покрова.

Одним словом, я искал различные варианты, экспериментировал, было очень непросто. Но благодаря Светлане Николаевне Егоровой, в то время доценту кафедры технологии лекарств Казанского государственного медицинского университета, теперь она уже давно профессор, доктор фармацевтических наук, нам удалось разработать уникальную технологию. Не было бы Светланы Николаевны – не было бы ничего. В то же время в какой-то мере сыграло роль, я думаю, провидение. Потому что могла получиться совсем не такая основа, какая получилась, а какая-нибудь другая. Изначально мы не знали, что получится и получится ли что-нибудь вообще. Но вот уже 27 лет наше производство радует своей продукцией всех, кто внимательно относится к подбору уходовых и лечебных кремов для своей кожи».

СПРАВКА

- ООО «Мюстела» включено в Европейский Золотой Реестр благодаря выпуску товаров, соответствующих высшим европейским и мировым стандартам качества, что подтверждает высокий уровень сырья и конечного продукта (2013 г.).

- Располагает собственным аптечным производством, бесперебойно функционирующим последние 27 лет.

- Гарантирует безопасность и гипоаллергенность средств, клинически доказанных многолетним использованием в терапевтических, хирургических, ожоговых и педиатрических отделениях.

- Использует натуральные растительные масла высокого фармацевтического качества в сочетании с высокодисперсной эмульсией масла норки – как результат многолетней научно-исследовательской работы.

- Применяет низкотемпературный процесс производства, достигаемый ручным производством (небольшими партиями) и обеспечивающий максимальную сохранность и эффективность натуральных компонентов крема.

- Продукция компании «Мюстела» полностью покрывает спрос на косметические средства любой из групп населения – от новорожденных до пожилых людей.

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