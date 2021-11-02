«Солнечные таланты»: В Казани состоялся благотворительный концерт, посвященный Всемирному месяцу осведомленности о синдроме Дауна

26 октября коридоры казанского Эковоркинга наполнились гулом голосов, музыкой и разноцветными шарами. Участники и гости концерта еще только переступали порог коворкинга, протягивая лбы для термометрии, а ладошки - для обработки антисептиком, а на душе уже становилось светло и тепло. Недаром детей с синдромом Дауна называют «солнышками» за их особую жизнерадостность и внутреннюю доброту.

- Хотелось бы провести наше мероприятие более масштабно, с приглашенными звездами эстрады и максимально возможным количеством зрителей, но увы, пандемия внесла коррективы в наши планы, - пояснила выбор места проведения концерта руководитель казанского театра моды «Солнечный мир» Елена Джафарова - организатор мероприятия, которое поддержала «Комсомольская правда».

«Солнечный мир» работает с 2019 года и проводит свои занятия в Театре моды «Ильдан Лик», где ему предоставляют помещение в аренду на безвозмездной основе. Сейчас коллектив студии - это 30 человек. Основные направления работы - хореография, ритмика, дефиле, фотопозирование, арт-терапия. В «Солнечном мире» занятие по интересам найдется для каждого.

- Я считаю, что все дети - солнечные, - открывая мероприятие, отметил управляющий ООО «Центр медиа» (газета «Комсомольская правда») Тимур Бадретдинов. - И самое лучшее время в нашей жизни то, которое мы проводим со своими детьми. Поэтому «Комсомольская правда» с удовольствием участвует в таких замечательных проектах. Сейчас редакция нашей газеты проводит большой федеральный конкурс детского рисунка для детей с ОВЗ, принять участие в котором можно до середины ноября. Приглашаю всех присоединиться к нашему конкурсу, подробности которого можно найти на сайте.

Концертная программа открылась большим дефиле моделей «Солнечного мира», которое продолжилось индивидуальными выступлениями юных артистов. Так, маленькая «Принцесса Татарстана-2017», официально признанная детская подиумная модель с синдромом Дауна 13-летняя Лиза Чурикова взорвала зал своим шоу-танцем «Морская нимфа», а танец «Черный кот» 18-летнего Алмаза Ибрагимова заставил всех сидящих в зале приплясывать в ритме задорного твиста.

Из-за антиковидных ограничений некоторые «солнечные» артисты не смогли лично поприсутствовать на концерте, но с удовольствием поделились своими талантами дистанционно: их творческие номера были записаны в видеоформате. Например, всем очень понравилась трогательная песня «Мама» в исполнении Маши Калининой.

Бурю аплодисментов вызвало выступление гостей из Чебоксар - ребят из инклюзивной детско-юношеской творческой студии «Солнышко». Чувашские «солнышки» безупречно исполнили номер под названием «Спецагенты», наполненный сложными акробатическими элементами.

- Спасибо Елене, которая пригласила нас в Казань, - обратилась к залу Галина Давыдова, возглавившая чебоксарскую делегацию. - Мы приехали не только посмотреть на успехи наших коллег, но и показать себя. В нашей студии занимаются 15 детей. В основном они учатся в коррекционной школе, но есть и те, кто уже ее окончил. Этот театр - наша семья. В год мы ставим по 5 - 6 номеров и с удовольствием выступаем на разных площадках города.

Завершился праздник вручением подарков: каждому «солнечному» гостю достался диплом участника, и не один, не два, а сразу несколько пакетов, доверху наполненных сладостями и вкусностями от партнеров мероприятия. Это были наборы от компании «Санфрут» - соки «Красавчик» и фруктовые слайсы «Дарио», наборы детского питания с соками от бренда «Бабушкино лукошко», печенье и бисквиты от кондитерской фабрики «АККОНД», набор специальных кремов от компании «Мюстела», турецкие сладости от компании «Пекарь Шахин», печенье от кондитерской фабрики «Смак» и Детский чай от Фабрики здоровых продуктов.

Надо отметить, что дети, которые не смогли поучаствовать в концерте по разным причинам, получили свои подарки прямо в редакции «Комсомольской правды».

Дети и родители были счастливы, рады встретиться и пообщаться: «Как бы нам хотелось еще приехать к вам на праздник!»

Хочется верить, что мечты детей о встречах и «Солнечном Доме» обязательно исполнятся. Большой благотворительный концерт «Солнечные таланты» станет ежегодным и соберет еще больше замечательных девчонок и мальчишек!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО С ПРАЗДНИКА СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА

Генеральный партнер - ООО «РМ Агро»

«Родные места» - это мясная продукция от местного производителя.

Побалуйте себя и близких мясом, колбасой, деликатесами производства ООО «РМ Агро».

Сайт ООО «РМ Агро»

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«Бабушкино Лукошко»

Детское питание «Бабушкино Лукошко» - всеми любимый бренд, которому доверяют миллионы родителей. Для приготовления всех продуктов используются только натуральные овощи, фрукты, мясо, рыба и творог. Детское питание «Бабушкино Лукошко» разрабатывается и производится с учетом современных требований и научных тенденций в нутрициологии и педиатрии.

Продукция, выпускаемая под маркой «Бабушкино Лукошко», является победителем большого количества конкурсов, обладатель народной премии «Любимый товар малыша», а также многократно удостоена знака качества Российской национальной программы «Лучшее - детям».

Каждая мама может быть уверена, что, выбирая детское питание «Бабушкино Лукошко», она дает своему малышу натуральный и качественный продукт.

Сайт компании «Бабушкино Лукошко»

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Соки и нектары «Красавчик» от ООО «Санфрут»

Мы производим и продаем здоровые и вкусные продукты, улучшающие качество жизни, приносящие радость и удовольствие взрослым и детям. Только лучшие фрукты - самые красивые, спелые, вкусные - используются для изготовления соков и нектаров «Красавчик». Дети обожают пить «Красавчик» в удобной порционной упаковке. Давай дружить с «Красавчиком»! Подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте» и участвуйте в конкурсах!

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Кондитерская фабрика «АККОНД»

«АККОНД» - это разнообразие ассортимента, высокое качество и безопасность продукта. Наши знаменитые бренды «Птица дивная», «Отломи», «Ломтишка», «Добрянка», «Хуторок» радуют не одно поколение сладкоежек. Фабрика «АККОНД» - качество, проверенное временем.

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ООО «Мюстела»

Продукция казанского производителя косметики «Мюстела» является визитной карточкой Республики Татарстан в сфере производства натуральной косметики. «Мюстела» включена в Европейский золотой реестр за выпуск товаров, соответствующих высшим Европейским и мировым стандартам качества, что подтверждает высокий уровень сырья и конечного продукта (2013 г.).

Собственное косметическое производство. Продукция представлена для всех возрастов, начиная от новорожденных.

В подарок входят гипоаллергенный на основе масла норки детский крем, рекомендованный Минздравом и Союзом аллергологов России для ухода при атипической коже, и крем массажный с пихтовым маслом.

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«Пекарь Шахин»

Отведайте настоящих турецких сладостей!

Только у нас:

• 50 наименований баклавы;

• 30 видов халвы;

• 55 видов лукума;

• 4 вида пасты.

Все сладости выполнены из качественных продуктов и с соблюдением оригинальной технологии. Собирая по крупицам опыт турецких мастеров, используя передовые кондитерские технологии, мы добились аутентичного вкуса, так знакомого и любимого всеми, кто хоть раз посещал Турцию.

Сайт «Пекаря Шахина»

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ООО «Птицефабрика «Приволжская»

Самая крупная фабрика в заповедной Республике Марий Эл по производству товарного яйца. Преимуществом птицефабрики «Приволжская» является комбикорм для курицы собственного производства, а также изготовление полуфабрикатов домашней еды. Наша продукция сертифицирована в соответствии с государственными стандартами Российской Федерации. Коллективу птицефабрики в 2003 году вручен сертификат «Лидер бизнеса Поволжья» и диплом «100 лучших товаров России»!

ООО «Птицефабрика «Приволжская»: с особой любовью и заботой.

Кондитерская фабрика «Смак»

Производство тортов, пирожных и печений. Основана в 1996 году и вот уже 25 лет радует своих покупателей вкусными изделиями по доступным ценам.

Сегодня фабрика производит более двухсот наименований продукции, которую можно найти практически в любом городе Поволжья. Вкусные шедевры фабрики широко представлены как в фирменных магазинах, так и в крупнейших региональных и федеральных сетях.

Сайт кондитерской фабрики «Смак»

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А также партнером праздника была «Фабрика здоровых продуктов», которая всем участникам концерта подарила «Детский чай».

Сайт «Фабрики здоровых продуктов»