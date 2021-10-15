В Татарстане «Комсомольская правда» запускает конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»

Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомольская правда» в Татарстане запустила конкурс рисунков среди детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!». Возраст участников от 3 до 16 лет включительно (полных лет на 1 декабря 2021 года).

Для того, чтобы побороться за призы нужно пройти по ссылке. Перейдя по ней можно ознакомиться и с положением конкурса, заполнить форму заявки и вместе со всеми нужными данными, а также вместе с рисунком, отправить. Отметим, что от каждого участника ожидаем не более двух работ. Заявки с рисунками будут приниматься до 23:59 14 ноября 2021 года включительно.

Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки» в Казани, где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря.

По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.