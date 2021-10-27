Что можно в Татарстане туристам без QR-кода во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Информация будет обновляться по мере поступления дополнений от республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Госкомитет Татарстана по туризму рассказал, что смогут делать гости республики без QR-кода во время нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно.

Так, без сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев туристам РАЗРЕШАЕТСЯ:

1. Заселение в гостиницы, в том числе хостелы.

2. Пользоваться ресторанами, кафе, фитнес-центрами, спортзалами, а также бассейнами внутри отелей и гостиниц.

3. Посещать музеи и выставки, как в составе организованной туристической группы, так и отдельно

4. Участвовать в экскурсионных программах.

5. Посещать театры, кинотеатры, цирки, концертные залы при их заполняемости не более 50%, но не более 500 человек. (В каждом случае условия нужно уточнять на месте).

6. Посещать официальные спортивные и физкультурные мероприятия, зрелищно-развлекательные, культурные мероприятия при заполняемости зрительских мест не более 50%, но не более 500 человек. (В каждом случае условия нужно уточнять на месте).

Без QR-кода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Посещать объекты общепита, спортивные центры, бассейны, фитнес-центры, аквапарки, торговые и развлекательные центры.

2. Посещать театры, кинотеатры, цирки и концертные залы при заполняемости не более 70%. (В каждом случае условия нужно уточнять на месте).

3. Официальные спортивные и физкультурные мероприятия, зрелищно-развлекательные, культурные мероприятия при заполняемости зрительских мест не более 70%. (В каждом случае условия нужно уточнять на месте).

- Всем лицам старше 65 лет требуется предъявлять действующие QR-коды или справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании, - уточнили в Госкомитете Татарстана по туризму.

В ведомстве также отметили, что указанная выше информация будет обновляться по мере поступления дополнений от республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

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Детали огласят после заседания оперштаба по этому вопросу и подготовки соответствующего документа (подробности)