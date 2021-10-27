Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева: как республика будет проводить нерабочие дни станет известно 28 октября

Решение будет оглашено после составления соответствующего документа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что условия, при которых Татарстан уйдет на нерабочие дни, огласят уже в этот четверг, 28 октября. Об этом во время очередного прямого эфира в Инстаграме сообщила глава регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса – вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

По ее словам, о том, какие организации и предприятия будут работать, а какие придется закрыть, общественности расскажут во время брифинга, который пройдет после заседания оперштаба по этому вопросу и подготовки соответствующего документа.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавируса Владимир Путин ввел в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом тем регионам, где сложилась довольно непростая ситуация с распространением инфекции, было предложено уйти на длительные ковидные выходные уже с 23 октября. Несмотря на то, что Татарстан вошел в список этих субъектов, местные власти приняли решение не вводить заранее нерабочие дни – они начнутся с 30 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство Татарстана объяснило, что нерабочие дни – это не локдаун

По крайне мере, это будет не в привычном понимании этого слова. Но если население не проявит сознательности, не ограничит контакты, и ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшиться, то ограничения будут ужесточены (подробности)