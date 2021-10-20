Нерабочие дни в Татарстане с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что будет работать

В республике не стали вводить нерабочие дни с 23 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент России Владимир Путин в целях нераспространения коронавируса одобрил введение в стране нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября, с сохранением людям их зарплаты. При этом в регионах, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложна, глава государства разрешил дать старт нерабочим дням уже с 23 октября – опять же на усмотрение местных властей.

Это было предложено сделать, например, в Татарстане. Как заявила зампред правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, в республике наблюдается наиболее критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, то же самое фиксируется в Курской, Оренбургской областях, а также в Коми и Мордовии.

По итогам доклада оперштаба республики по борьбе с коронавирусом, а также с учётом обращений представителей малого и среднего бизнеса с просьбой не закрывать объекты на выходные дни, президент Татарстана Рустам Минниханов принял следующие решения:

- Не вводить нерабочие дни с 23 октября.

- Дать поручение региональному оперативному штабу и Роспотребнадзору вести анализ эпидемиологической ситуации и к 30 октября дать предложения по дальнейшей организации работы.

В нерабочие дни в Татарстане с 30 октября по 7 ноября 2021 года продолжат функционировать:

- предприятия и организации непрерывного цикла;

- предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность;

- органы государственной и муниципальной власти;

- МФЦ;

- образовательные учреждения.

Работа этих учреждений будет организована строго с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований.

Также главой региона была поставлена задача продолжить активную работу по увеличению темпов вакцинации, что напрямую влияет на принятие дальнейших решений по введению нерабочих выходных дней.

Напомним, что ранее вице-премьер Татарстана – руководитель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева заявляла, что нерабочие дни – это не локдаун, по крайне мере не в привычном его понимании.

Здесь, прежде всего, речь идет о гражданской ответственности – не встречаться ни с кем вне семьи, не организовывать с друзьями поездки, в том числе на природу, максимально ограничить все контакты.

Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшиться, то ограничения могут быть ужесточены. Например, как это было в последний раз, когда для пожилых людей без прививки и справки о перенесенной инфекции за последние шесть месяцев ввели обязательную самоизоляцию.