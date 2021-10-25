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Происшествия25 октября 2021 19:23

Список пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах

Список пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах. В нем числятся четыре человека
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Пострадали четыре человека.

Пострадали четыре человека.

Фото: МЧС Татарстана

«Комсомолка» из собственных источников в экстренных службах узнала имена пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах.

В списке пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах числятся четыре человека:

1. Евгений И., 11 лет.

2. Артем И., 17 лет.

3. Владимир Рычев, 70 лет.

4. Аделина Загриева, 22 года.

Напомним, вечером 25 октября в 17.30 в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, предположительно газа, в доме 25/117 на улице Татарстана.

Взрыв газовоздушной смеси произошел предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Обстановка у дома в Набережных Челнах после взрыва
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