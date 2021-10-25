Список пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах

Пострадали четыре человека.
Фото: МЧС Татарстана
«Комсомолка» из собственных источников в экстренных службах узнала имена пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах.
В списке пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах числятся четыре человека:
1. Евгений И., 11 лет.
2. Артем И., 17 лет.
3. Владимир Рычев, 70 лет.
4. Аделина Загриева, 22 года.
Напомним, вечером 25 октября в 17.30 в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, предположительно газа, в доме 25/117 на улице Татарстана.
Взрыв газовоздушной смеси произошел предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.