Стало известно состояние здоровья выживших детей при взрыве газа в Набережных Челнах

Предварительно, под завалами дома в Набережных Челнах осталось еще два человека.
Фото: МЧС Татарстана
У пострадавших детей в Набережных Челнах травмы средней и лёгкой тяжести.
Предварительно, 17-летний Артемий получил повреждение головы (закрытая черепо-мозговая травма) и тазобедренного сустава. Сейчас он проходит компьютерную томографию. 11-летний Женя отделался ушибами. Он находится вместе с Артемием на обследовании.
Предварительно, под завалами дома в Набережных Челнах осталось два человека:
- женщина, которая просит о помощи из квартиры на четвёртом этаже;
- 70-летний Владимир Рочёв, в квартире которого, предположительно, и произошёл взрыв.
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