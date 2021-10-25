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Происшествия25 октября 2021 19:32

Стало известно состояние здоровья выживших детей при взрыве газа в Набережных Челнах

Они находятся в городской больнице
Инзиля ШАКИРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Предварительно, под завалами дома в Набережных Челнах осталось еще два человека.

Предварительно, под завалами дома в Набережных Челнах осталось еще два человека.

Фото: МЧС Татарстана

У пострадавших детей в Набережных Челнах травмы средней и лёгкой тяжести.

Предварительно, 17-летний Артемий получил повреждение головы (закрытая черепо-мозговая травма) и тазобедренного сустава. Сейчас он проходит компьютерную томографию. 11-летний Женя отделался ушибами. Он находится вместе с Артемием на обследовании.

Предварительно, под завалами дома в Набережных Челнах осталось два человека:

- женщина, которая просит о помощи из квартиры на четвёртом этаже;

- 70-летний Владимир Рочёв, в квартире которого, предположительно, и произошёл взрыв.

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