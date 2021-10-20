Правительство Татарстана объяснило, что нерабочие дни – это не локдаун

Нерабочие дни в республике могут объявить уже с 23 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владмир Путин одобрил введение в России нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября, с сохранением людям их зарплаты. При этом в регионах, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложна, глава государства разрешил дать старт нерабочим дням уже с 23 октября – опять же на усмотрение местных властей.

Это может произойти и в Татарстане. Как заявила зампред правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, в республике наблюдается наиболее критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, то же самое фиксируется в Курской, Оренбургской областях, а также в Коми и Мордовии.

Как заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, вопрос о введении нерабочих дней с 23 октября будет обсуждаться с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Кроме того, 20 октября во время пресс-конференции Лейла Фазлеева поспешила немного успокоить татарстанцев, сказав, что нерабочие дни – это не локдаун, по крайне мере не в привычном понимании этого слова.

Здесь, по ее словам, в большей степени предполагается гражданская ответственность – не встречаться ни с кем вне семьи, не организовывать совместные с друзьями и коллегами поездки, в том числе на природу. То есть максимально ограничить все контакты с другими людьми.

Если такой сознательности не будет и ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшиться, то ограничения будут ужесточены, как например в последний раз, когда для пожилых людей без прививки и справки о перенесенной инфекции за последние шесть месяцев ввели обязательную самоизоляцию.

ЧТО БУДЕТ

Пока на данный момент известно, что в Татарстане в нерабочие дни органы власти, офисы МФЦ и отделения «Почты России» будут работать в штатном режиме.

Что же касается школьных каникул, то они, по заявлению вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, начнутся в положенный срок, даже если нерабочие дни начнутся с 23 октября, и продлевать их не собираются. Кроме того, во время каникул, как и было запланировано, ребят будут принимать детские лагеря.