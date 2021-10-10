Президент Татарстана посетил в больнице выживших в авиакатастрофе с самолетом L-410

Главу региона сопровождал министр здравоохранения республики Марат Садыков. Фото: скриншот с видео

Сразу после посещения места авиакатастрофы в Мензелинском районе президент Татарстана Рустам Минниханов отравился в БСМП Набережных Челнов, чтобы посетить выживших. Главе региона врачи рассказали об оперативной ситуации и о состоянии пострадавших.

- Так в город из Казани прибыли четыре специалиста РКБ. Это, в том числе, торакальный хирург и травматолог. Принято решение разместить выживших в реанимации, чтобы оценить их состояние в динамике, - сообщили в пресс-службе президента Татарстана. - Основные травмы у пострадавших - это переломы. Отсутствие травм головы и шеи позволяет сохранить стабильное состояние выживших.

Отмечается, что на борту упавшего самолета L-410 находились жители разных регионов России. Так, среди погибших девять татарстанцев, четыре жителя Башкортостана, два из Удмуртии и один из Челябинской области.

Выжившие – это два жителя из Башкортостана, один из Марий Эл, один из Ульяновский области, один из Удмуртии и один из Кировской области.

Напомним, в 10 октября легкомоторный самолет L-410 рухнул на землю в Мензелинском районе не успев набрать нужную высоту. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». В связи с крушением в МЧС Татарстана создали «горячую линию»: 8 (843) 288-46-53