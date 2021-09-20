Алексея Русских избрали губернатором Ульяновской области

Кроме Алексея Русских, на пост главы Ульяновской области претендовали еще три кандидата. Фото: arusskih.ru

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских стал лидером на выборах главы региона с результатом Так, по данным местного Центризбиркома, после обработки всех протоколов он 83,16% голосов. И это при том, что ранее сообщалось, что Русских набрал более 84%, а по состоянию на 18.00 19 сентября в выборах принял участие 411 831 житель области - явка составила 42,47%.

Отметим, что вместе с врио главы в борьбе за пост губерантора также участвовали депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин, глава регионального отделения НКО «Твой час» Светлана Горева и депутат Госдумы Сергей Маринин.

Напомним, временно исполнять обязанности руководителя области Русских начал с 8 апреля 2021 года. Ранее, в 2007-2018 годах он был депутатом Госдумы V-VII созывов. С 2018 года до назначения врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских являлся сенатором от Московской области.