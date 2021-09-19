Алексей Русских набрал более 84% голосов на выборах губернатора Ульяновской области

Алексей Русских был назначен врио главы региона Владимиром Путиным в начале апреля 2021 года. Фото: ulgov.ru

По предварительным итогам обработки протоколов в ЦИК Ульяновской области, на выборах губернатора региона 84% избирателей отдали свои голоса за врио главы области Алексея Русских.

- По состоянию на 18.00 19 сентября в выборах приняли участие 411 831 местный житель, - отметили в ЦИК Ульяновской области.

Окончательных данных пока еще нет, но уже согласно предварительным итогам подсчета становится ясным, что новым губернатором области станет Алексей Русских.

Отметим, что за кресло руководителя региона вместе с ним боролись еще трое кандидатов: Геннадий Бударин, Светлана Горева и Сергей Маринин.

Напомним, что именно Русских после отставки прошлого губернатора – Сергея Морозова, Владимр Путин предложил возглавить Ульяновскую область. Произошло это в начале апреля 2021 года. Алексей Русских занял кресло главы региона с приставкой врио, но видимо лишь до этих выборов. Как только будет проведен окончательный подсчет голосов, должны объявить о дате инаугурации нового губернатора.

СПРАВКА

Алексей Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. Там же окончил школу причем с золотой медалью.

В 1991 году Русских окончил машиностроительный факультет МГТУ им. Н.Э.Баумана, по специальности инженер-электромеханик; специализировался на кафедре «Робототехнические системы и комплексы». Этот вуз, как и школу, он окончил с отличием.

Далее в 2002 году окончил Академию Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность: финансы и кредит. Стал кандидатом экономических наук.

С 1992 по 2007 годя занимал руководящие посты на предприятиях с различной формой собственности. Является членом Центрального комитета КПРФ.

В декабре 2007 год избран депутатом Госдумы пятого созыва. В ней он стал заместителем председателя комитета по науке и наукоемким технологиям.

В декабре 2011 года снова избирается депутатом Госдумы. Становится председатель комитета нижней палаты парламента по земельным отношениям и строительству.

В 2016 году Алексей Русских в очередной раз становится депутатом Госдумы. В этот раз он уже первый зампред комитета по транспорту и строительству.

В 2018 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначается сенатором Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти региона. Становится заместителем председателя комитета верхней палаты по экономической политике.

С апреля 2021 года врио губернатора Ульяновской области.

Из наград Алексей Русских имеет почетный знак Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма», почетную грамоту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, почетную грамоту правительства России.