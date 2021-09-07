Роспотребнадзор Татарстана: в казанском кафе Eclair 20 человек отравились, заразившись от повара и официанта

Также в заведении не соблюдали антиковидные меры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани с 4 по 7 сентября в инфекционную больницу с кишечным отравлением обратились 20 посетителей кафе Eclair, которое находится в центре Казани. Все они ели яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом.

- Госпитализировано 12 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Диагноз сальмонеллез подтвержден у восьми заболевших с высевом сальмонеллы энтеритидис, у остальных – анализы в работе, - сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

У госпитализированных состояние здоровья врачами оценивается как средней степени тяжести с динамикой улучшения.

При поступлении первых трех пациентов с отравлением специалисты Роспотребнадзора Татарстана провели в кафе эпидемиологическое расследование. Там были взяты пробы сырья, продуктов, а также смывы и проведено обследование сотрудников заведения.

- По результатам лабораторных исследований: в соусе собственного приготовления для блюда «яйцо пашот» и в слабосоленом лососе обнаружена сальмонеллы энтеритидис; бактерии группы кишечной палочки обнаружены в слабосоленом лососе, салате микст, яйце пашот, - сообщили в управлении о результатах лабораторных исследований.

Там также отметили, что в кафе бактерии группы кишечной палочки обнаружены в семи из 10 смывах, взятых с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил указанные блюда.

При этом сальмонелла энтеридидис выявлена у двух сотрудников кафе – того самого повара и официанта. Их тут же отстранили от работы.

- Таким образом, причиной возникновения группового заболевания сальмонеллезом послужили грубые нарушения больным сальмонеллезом сотрудником (или носителем) санитарных требований при приготовлении пищи и несоблюдении им правил личной гигиены, - пришли к выводу в Роспотребнадзоре Татарстана.

Его специалисты, к слову, выявили в кафе Eclair и другие грубые нарушения. Например, там отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, и медкнижки на сотрудников, а готовые блюда замораживались и использовались повторно. Кроме того, в кафе не соблюдались антиковидные меры - персонал работал без масок и перчаток.

По решению суда заведение временно закрыто и пока не имеет права принимать посетителей. Также, на его владельца были составлены протоколы по административным статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

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