В Казани в кафе Eclair отравилось около 20 человек

У тех, кого положили в больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.

На утро понедельника, 6 сентября, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились 18 человек с симптомами кишечного отравлением. Все они на днях ели в кафе Eclair, которое расположено в центре Казани. Возможно пострадавших больше. В итоге госпитализация понадобилась 14 людям.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести с динамикой улучшения, сообщает Минздрав Татарстана.

По поступающей информации, у большинства отравленных в анализах нашли сальмонеллез. Все они ели выпечку, где в начинке присутствовали яйцо.