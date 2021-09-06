В Набережных Челнах кафе «Бахор» закрыли из-за коронавирусных нарушений

Кафе по решению суда не будет принимать посетителей в ближайшие два месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ходе вечерних и ночных рейдов в Набережных Челнах сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения антиковидных требований в четырех кафе. Об этом в понедельник, 6 сентября, на аппаратном совещании в Исполкоме татарстанского автограда сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Так, по его словам, из-за невыполнения дополнительных санитарных мероприятий по решению суда на 60 суток было закрыто кафе «Бахор».

В отношении владельцев других точек общепита – «Берлога», «Стамбул» и «Бакинский дворик», так же были составлены административные протоколы, в том числе и за отсутствие бактерицидной лампы и рециркулятора. По ним материалы сейчас направлены в суд.