В Татарстане родителям погибших на лодке подростков грозит штраф

По предварительным данным, влюбленная пара ночью отправилась кататься по реке на лодке с мотором и столкнулись в темноте с баржей.

Пропавшие на Каме влюбленные подростки, которые пропали, уплыв на резиновой лодке, были найдены погибшими. История получила трагичный финал, но точки над «i» в ней все еще не поставлены. Дело в том, что существует возможность того, что родителям 16-летней Виктории Сычевой и 17-летнего Кирилла Годкова будет грозить административный штраф до 500 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Они отпустили подростков отдыхать вечером на Каму.

Но как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, в связи с гибелью детей такое наказание могут и не применить. Тем более больше всего сейчас вопросов у следователей именно к экипажу баржи, с которой предположительно столкнулась лодка подростков. Напомним, что изначально по факту исчезновения несовершеннолетних следственным комитетом Татарстана было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Так делается, когда у исчезнувших не было предпосылок скрыться или не сообщать родным о своем местонахождении.

- После получения показаний у членов экипажи баржи не исключено, что уголовное дело могут переквалифицировать под другую статью, - также отметил источник «Комсомолки»

Отметим, что саму лодку, на которой уплыли влюбленные подростки, в итоге нашли на территории Пермского края. По одной из версий, с ней ночью столкнулась баржа, она и протащила за собой судно чуть ли не до самого краевого центра. Находящиеся в лодке Виктория и Кирилл во время столкновения, скорее всего, упали в воду и утонули.

Напомним, 21 августа 16-летняя Виктория Сычева вместе со своим парнем – 17-летним Кириллом Годковым, и друзьями выехали на пикник на один из островов под Елабугой. По предварительным данным, когда компания закончила отдыхать на реке, Кирилл развез всех на взятой им резиновой лодке с мотором, а после повез и свою Вику. Друзья подняли тревогу лишь на следующее утро, когда Вика и Кирилл не вышли на связь. Начались масштабные поиски.

Были задействованы штатные и внештатные инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские, волонтеры - порядка 70 человек, а также 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.

Рано утром 25 августа, около села Танайка Елабужского района волонтеры на берегу Камы нашли тело девушки. В этот же день недалеко от того места водолазы подняли со дна и тело ее парня.

- В ходе осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Тело Кирилла нашли недалеко от его погибшей Виктории. Фото: МЧС Татарстана

Спустя сутки после нахождения тел - 26 августа, в Елабуге простились с погибшими подростками.

- Глубокие соболезнования семьям погибших детей, Кирилла Годкова и Виктории Сычевой. Ни с чем не сравнима горечь родителей, потерявших детей. Скорбим вместе с вами, - выразил свои соболезнования глава Елабуги Рустем Нуриев в своем Инстаграм.

Влюбленных подростков похоронили рядом друг с другом - на одном кладбище.