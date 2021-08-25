В Татарстане нашли тело девушки-подростка, которая уплыла с возлюбленным на лодке и пропала

Сообщение о находке поступило рано утром 25 августа. Фото: МЧС Татарстана

В эту среду, 25 августа, в 5.40 в экстренные службы поступила информация о том, что около села Танайка Елабужского района волонтеры нашли тело 16-летней девушки, которая пропала в ночь на 22 августа. Сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, в прошедшую субботу она вместе со своим парнем – 17-летним Кириллом Годковым, и друзьями выехали на пикник на один из островов под Елабугой. По предварительной информации, когда компания закончила отдыхать на реке, Кирилл развез всех на взятой им резиновой лодке с мотором, а после повез и свою Вику. С тех пор о паре неизвестно ничего. Их друзья подняли тревогу лишь на следующее утро.

Начались поиски влюбленных подростков. Задействованы штатные и внештатные инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские, волонтеры - порядка 70 человек, а также 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Следственный комитет Татарстана по факту пропажи несовершеннолетних на Каме возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Так делается, когда у исчезнувших не было предпосылок скрыться или не сообщать родным о своем местонахождении.

По одной из версий, лодка с Викой и Кириллом могла столкнуться с баржей. Ее нашли, идет проверка.