В Татарстане нашли тело второго подростка, пропавшего на лодке после пикника

Тело парня обнаружили в 800 метрах вверх по течению от того места, где нашли тело его девушки. Фото: МЧС Татарстана

В эту среду, 25 августа, в реке Кама около села Танайка Елабужского района было найдено тело 17-летнего Кирилла Годкова, который на лодке уплыл со своей девушкой – 16-летней Викторией Сычевой, и пропал. Отметим, что сегодня около этого же села было обнаружено тело и самой девушки.

- Тело девушки вынесло на берег, юношу извлекли со дна водолазы. В ходе осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Саму же лодку, на которой уплыли влюбленные подростки, в итоге нашли на территории Пермского края. По одной из версий, с ней ночью столкнулась баржа, она и протащила за собой судно чуть ли не до самого краевого центра. Находящиеся в лодке Виктория и Кириллво время столкновения, скорее всего, упали в воду и утонули.

- Сейчас найденная лодка проходит процесс опознания, - сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, в прошедшую субботу 16-летняя Виктория Сычева вместе со своим парнем – 17-летним Кириллом Годковым, и друзьями выехали на пикник на один из островов под Елабугой. По предварительным данным, когда компания закончила отдыхать на реке, Кирилл развез всех на взятой им резиновой лодке с мотором, а после повез и свою Вику. Друзья подняли тревогу лишь на следующее утро, когда Вика и Кирилл не вышли на связь. Начались масштабные поиски.

Были задействованы штатные и внештатные инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские, волонтеры - порядка 70 человек, а также 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.

В свою очередь следственный комитет Татарстана по факту пропажи влюбленных подростков возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». К слову, его расследование продолжается и после нахождения тел Виктории и Кирилла.