Люди висели вниз головами более получаса: казанцы пожаловались на сломанный аттракцион, но в администрации парка не подтвердили поломку

Аттракцион «Бустер» в парке «Кырлай» запустили в июле этого года. Фото: kazanpark.ru

22 августа в соцсетях появились видео жителей Казани, в которых запечатлен якобы сломавшийся экстремальный аттракцион. По словам очевидцев, аттракцион «Бустер» завис, а находившиеся там люди застряли, повиснув вниз головой на высоте 40 метров. «Комсомолка» выяснила, что произошло в казанском парке на самом деле.

Аттракцион «Бустер» в парке «Кырлай» запустили в этом году, во второй половине июля. По данным на официальном сайте парка, «Бустер» входит в категорию аттракционов «Экстрим», скорость его вращения составляет 9 оборотов в минуту.

Автор одного из видео во время записи прокомментировала, что аттракцион остановился, а люди к моменту съемки висели на нем вниз головой уже около 30-40 минут.

Корреспондент "Комсомольской Правды-Казань" связалась с администрацией парка, сотрудница которой опровергла данную информацию, заявив, что сегодня аттракцион полдня вообще не запускался.

- Из-за погодных условий, из-за ветра «Бустер» в работу запустили только после обеда. Пишут, что он завис. Это неправда. В первой половине дня аттракцион запускался только штатными операторами, посторонних лиц или посетителей там не было, – заявили сотрудники парка.

Точное время запуска аттракциона сотрудница парка «Кырлай» назвать не смогла, сообщив, что узнала о его работе лишь 20 минут назад.

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