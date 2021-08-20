«Что с людьми в этом мире не так?!»: В Татарстане женщину задержали по подозрению в торговле детьми

Утверждается, что с 2011 по 2018 года подозреваемая за деньги помогла вывезти из России восемь детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Зеленодольске (Татарстан) правоохранителями была задержана 40-летняя женщина, которую заподозрили в торговле младенцами. Сообщил в своем Инстаграме основатель благотворительного фонда и движения «Душа России» Юлия Хакимова.

- Что, что с людьми в этом мире не так?! – возмущается автор поста.

По словам Хакимовой, в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». По предварительным данным, совместно с одной юрфирмой и компанией, занимающейся суррогатным материнством, женщина оформляла новорожденных детей в ЗАГСе на территории Татарстана. Таким образом, фигурант уголовного дела с помощью своих связей получила документы, благодаря которым за границу с 2011 по 2018 годы было вывезено восемь младенцев. За это женщина и те, кто ей помогал, а это в том числе и гражданин Филиппин, получили в общей сложности 32 миллиона рублей, делится информацией Хакимова.

Собственные источники «Комсомолки» в правоохранительных органах подтвердили факт задержания женщины в Зеленодольске по описанным подозрениями. Они также уточнили, что по данному делу было задержано еще два человека, местонахождение еще двоих подозреваемых сейчас устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Марий Эл женщину, похитившую новорожденного из роддома, отправили в колонию на 6 лет

В палату похитительница проникла, переодевшись в пациентку (подробности)