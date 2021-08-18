«Не позорьте наше мусульманство»: в Казани на пляже девушек в хиджабах жестко раскритиковали за босые ноги

По данному факту полиция начала проверку. Фото: скриншот с видео

В социальных сетях выложили запись того, как в Казани на пляже возле «Чаши» две женщины слишком уж бурно отреагировали на девушек в хиджабах. Дело в том, что последние при них обсуждали поход в хаммам (Восточная баня - Ред.) решили помочить ноги в реке:

Женщины не стеснялись в выражениях: «Голыми ногами ходишь, проститутка! Ты читай Коран немножко, не позорь наше мусульманство. Хотя бы платок сними – еще мусульманкой считаешься. Иди отсюда, я тебе сказала»

В итоге девушек обвинили в нарушении канонов Ислама, обматерили и зачем-то пообещали отправить их фото в мечеть Кул-Шариф.

– Все было хорошо до того момента, пока мы не подошли к воде, не приподняли немножко платья и не решили намочить ноги. Из-за того, что в этот момент у нас были оголены щиколотки, женщины сказали, что мы «творим разврат», у нас видно «срамные места», и мы так ходим перед мужиками, - рассказала в соцсетях одна из девушек в хиджабах.

При этом, по ее словам, обругавшие их женщины сидели на берегу и выпивали спиртное.

- Конкретно в тот момент было тревожно, потому что переживали, что они встанут и исполнят свои угрозы, но в такой ситуации нужно было защитить себя. Больше всего удивляло, что это происходило в центре города, на административной территории ЗАГСа. По возвращении домой ситуация начала становится смешной, - рассказала «Комсомолке» вторая девушка, подвергшаяся критике на пляже Казани. - На утро, после того как увидели себя во многих пабликах и новостных порталах не только Татарстана, но и СНГ были удивлены обрушившейся популярности, что периодически вгоняло в то тревогу, то в радость, так как это некрасивое поведение не должно остаться в тишине. Хочу, чтобы в моем городе было безопасно всем, не только мусульманкам. Делать с ситуацией мы ничего не планируем, пусть разбираются более компетентные в этом люди.

Сделанную в Казани у реки запись сейчас бурно обсуждают в Сети. При этом мнения интернет-пользователей разнятся:

«Значит, без обуви ходить – это харам и грех, а бухать на берегу – это вся такая правильная мусульманка?»

«И те, и те смешные. Те, что в платках – одну видимость, в основном, создают, модно это у них».

«Тупые коровы пасутся на берегу с алкоголем. Хамло и быдло. А язык-то какой поганый. Какое их дело до этих девушек. Колхозницы».

«Девочки никого не трогают. Достойно себя ведут. Алкашка орет сидит. Свинья».

«Ладно алкоголь распивают, орут матом. Девушки, вы себя считаете мусульманками. Если это так, где ваша осознанность? Разве не в Коране написано, что не нужно заниматься оскорблением других?»

«И что такого, что ни босиком ходят, тем более по воде им в обуви что ли ходить?»

Как сообщили «Комсомолке» в МВД Татарстана, по факту произошедшего полиция уже начала проверку на предмет распития спиртного в общественном месте и оскорбления чувств верующих.

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