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Общество11 августа 2021 15:18

Элвин Грей после отмены своих концертов в Татарстане на 2021 год все же выступит под Казанью

По словам певца, вход будет бесплатный
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Это будет его единственный концерт в этом году в Татарстане.

Это будет его единственный концерт в этом году в Татарстане.

Фото: Марат МУЛЮКОВ

В конце августа Элвин Грей (Радик Юльякшин – Ред.) бесплатно выступит под Казанью – в поселке Высокая гора. Это будет его единственный концерт в этом году в Татарстане.

- Татарстан, вы долго этого ждали! Вход свободный, - написал певец в своем Инстаграме. По его словам, он выступит на местном стадионе.

Отметим, что ранее Элвин Грей заявил, что в 2021 году он отменил все свои концерты в Татарстане. Это было сделано после того, как татаро-башкирскому певцу в республике выписали штраф за нарушения антиковидных мер.

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